ديوا:طرح مناقصات مشروع المحطة الكهرومائية بالربع الجاري

قال الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد الطاير، في مقابلة خاصة مع قناة "العربية"، على هامش القمة العالمية للحكومات، إنه سيتم طرح مناقصات مشروع المحطة الكهرومائية خلال الربع الجاري، واصفاً المشروع بـ"الضخم"، كونه يحتوي على عدد كبير من الأعمال المدنية.

وأضاف الطاير أن مشروع تحويل النفايات إلى طاقة سيستهلك 8 آلاف طن من النفايات، لافتا إلى أنه مشروع "ريادي" سينتج 180 ميغاوات.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن بدء توجيه استثمارات الصندوق الأخضر، بنحو 2.4 مليار درهم، سيتم في الربع الثاني من 2018.

يذكر أن القمة العالمية للحكومات استقطبت أكثر من 4000 شخص من 140 دولة، ما يعكس مكانة القمة على المستوى الإقليمي والدولي، والاهتمام الكبير من الحكومات والمنظمات العالمية وهيئات القطاعين العام والخاص وصنّاع القرار ورواد الأعمال والأكاديميين وطلبة الجامعات والمبتكرين. كما استضافت القمة 130 متحدثاً في 120 جلسة تفاعلية. وتميزت الدورة السادسة باحتضانها خمسة منتديات لتسليط الضوء على أكثر تحديات العالم الملحة، واستعراض أفضل الممارسات والحلول العصرية للتعامل معها.