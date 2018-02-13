نوفاك: 43 مليار دولار مكاسب روسيا من اتفاق "أوبك"

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك قوله اليوم الثلاثاء، إن اتفاق خفض إنتاج النفط المبرم مع "أوبك" قد در حوالي 43 مليار دولار حتى الآن على شركات النفط الروسية وميزانية الدولة.

ونسبت إليه الوكالة قوله إن مكاسب الشركات الإضافية من الاتفاق بلغت 700 مليار روبل (12.1 مليار دولار)، في حين كسبت الميزانية 1.7 تريليون روبل.

ويعد الاتفاق قائم منذ بداية 2017.

وقال وزير الطاقة الروسي إن مخزونات النفط العالمية في تراجع رغم زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة.

وأضاف أنه من المتوقع أن يقترب متوسط سعر النفط هذا العام من 60 دولاراً للبرميل.

