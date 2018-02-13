مصر تطرح "بنزين 95" الجديد بعلامة تجارية

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس طارق الملا، عن طرح منتج بنزين 95 الجديد والذي تم استحداثه لمواكبة التطورات المتلاحقة في محركات السيارات الحديثة بعد التأكد من مطابقته للمواصفات والكود المصري للمنتجات البترولية واختباره في معامل هيئة البترول المتخصصة.

وأوضح الوزير المصري على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض "إيجبس 2018"، أن المنتج الجديد سيتم طرحه بنفس السعر المعمول به في السوق المحلى للبنزين 95 وهو 660 قرشا للتر وسيتم توزيعه من خلال منافذ تسويق شركتي إكسون موبيل وتوتال كمرحلة أولى.

ويحمل المنتج الجديد العلامة التجارية لكل شركة، وستلحق بهما باقي شركات التسويق العاملة بالسوق المصري عندما تكون جاهزة بالإضافات الخاصة لكل شركة.

وأكد أن قطاع البترول معني بمواكبة التطورات الحديثة في الصناعة البترولية وأن المنتج الجديد يعمل على تحسين أداء المحركات والحفاظ عليها ورفع كفاءتها وتوفير استهلاك الوقود بما يحقق وفراً للمستهلكين ويناسب احتياجات شريحة كبيرة من المستخدمين.