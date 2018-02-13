وكالة الطاقة: زيادة المعروض قد تفوق نمو الطلب في 2018

قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الثلاثاء إن من المرجح أن تتجاوز زيادة إنتاج النفط العالمي، بقيادة الولايات المتحدة، نمو الطلب هذا العام.

ورفعت الوكالة التي مقرها باريس توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2018 إلى 1.4 مليون برميل يومياً، من تقدير سابق كان يبلغ 1.3 مليون برميل يومياَ، بعد أن زاد صندوق النقد الدولي في يناير تقديراته للنمو الاقتصادي العالمي للعامين الحالي والقادم.

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري عن السوق إن الطلب على النفط نما بمعدل 1.6 مليون برميل يومياً في 2017. لكن، الزيادة السريعة في الإنتاج، لاسيما في الولايات المتحدة، قد تتجاوز أي تسارع في الطلب وتبدأ بدفع مخزونات النفط العالمية للصعود بعد أن اقتربت كثيراً من متوسط الخمس سنوات.

وقالت وكالة الطاقة: "اليوم وبعد أن خفضوا التكاليف بشدة فإن المنتجين الأميركيين يتمتعون بموجة ثانية من النمو الاستثنائي إلى الحد الذي قد تضاهي معه زيادة إنتاجهم من السوائل في 2018 نمو الطلب العالمي".

وأضافت: "في ثلاثة أشهر فقط حتى نوفمبر، زاد إنتاج الخام الأميركي زيادة عملاقة بلغت 846 ألف برميل يومياً، وسيتجاوز قريباً الإنتاج السعودي. وبنهاية العام الحالي قد يتجاوز أيضاً روسيا ليصبح الأكبر عالمياً".

وبحسب تقديرات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية فإن إنتاج الخام الأميركي قد يصل إلى 11 مليون برميل يومياً بنهاية العام الحالي.