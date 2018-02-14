بوابة مصرية لتسويق المناطق البترولية مع جنرال إليكتريك

وقعت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية اتفاقية تعاون مع شركة "بيكر هيوز جى.إى" التابعة لشركة جنرال إليكتريك العالمية، لإطلاق مشروع بوابة مصر لتسويق المناطق البترولية والاستكشاف إلكترونياً.

وقال وزير البترول المصري، المندس طارق الملا، على هامش فعاليات مؤتمر مصر الدولي للبترول "إيجبس 2018"، إن المشروع يأتي في إطار برنامج التطوير والتحديث الذي يتم تنفيذه حالياً.

وأشار إلى أن مشروع بوابة مصر يستهدف استحداث آليات متطورة لتسويق مناطق البحث والاستكشاف عن البترول والغاز من خلال شبكة المعلومات الدولية.

وأوضح الوزير المصري أن المشروع يعد بمثابة خارطة طريق لوضع المناطق البترولية الواعدة على خريطة الاستثمار العالمية في أنشطة البحث والاستكشاف عن البترول والغاز.

وبموجب الاتفاقية يتم توفير البنية التحتية الرقمية والتطبيقات الإلكترونية المناسبة لدعم المشروع وتعزيز القدرة التنبوئية للمعلومات الحسابية لإدارة جولات المزايدات العالمية للبحث عن البترول والغاز في مصر.

إضافة إلى إعداد خريطة استثمارية رقمية لمناطق المزايدات، واستخدام التطبيقات الإلكترونية الحديثة في عمليات التسويق لأنشطة الاستكشاف والإنتاج، بالإضافة إلى العمل على تحسين أداء الكوادر البشرية وجودة خدمات البحث والتنقيب عن البترول والمساهمة في اتخاذ القرارات وأسس تدفق المعلومات.