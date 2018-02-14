مخزونات النفط الأميركية ترتفع 3.9 مليون برميل

أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة سجلت زيادة أكبر من المتوقع الأسبوع الماضي مع خفض مصافي التكرير الانتاج.



وأشارت البيانات إلى أن مخزونات الخام زادت بمقدار 3.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من فبراير لتصل إلى 422.4 مليون برميل في حين توقع محللون في استطلاع لرويترز زيادة قدرها 2.8 مليون برميل.



وانخفض استهلاك مصافي التكرير من الخام بواقع 462 ألف برميل يوميا.



وارتفعت مخزونات البنزين 4.6 مليون برميل بينما كانت التوقعات تشير إلى زيادة قدرها 1.2 مليون برميل.



وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.1 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تنخفض 1.1 مليون برميل.



وقال معهد البترول إن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي تراجعت بمقدار 54 ألف برميل يوميا إلى 7.8 مليون برميل يوميا.