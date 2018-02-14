تعاون سعودي روسي في تطوير قطاع الكهرباء

أفاد مراسل العربية، خالد العمري، تفاصيل القمة السعودية - الروسية على هامش منتدى الطاقة الدولي في #الرياض، أن الاجتماع سيسفر عنه توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين الروسي والسعودي لتطوير قطاع الكهرباء والاستثمار في الطاقات المتجددة (الطاقة الشمسية والرياح).

ولفت إلى أن مذكرة التفاهم تتناول أيضاً إعداد دراسة دولية في المجال المناخي، وبحث وإنتاج المواد الكربوهيدرونية ومجال الاستثمار فيها.

رأى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد #الفالح ، أن التحول بعيدا عن موارد الطاقة التقليدية نحو البدائل الحديثة سيكون متدرجا ومعقدا، ويتضمن بدايات ومحاولات خاطئة.

وأضاف الفالح في كلمته الافتتاحية لمنتدى الطاقة الدولي المنعقد في الرياض، أن النظرة المستقبلية للطاقة ضبابية بسبب المتغيرات العالمية.

وأكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي أن الحوار بين المستهلكين والمنتجين ضروري أكثر من أي وقت مضى.