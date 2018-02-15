أرامكو والإمارات تبقيان مخزونات نفط اليابان دون تغيير

أظهرت بيانات من وكالة الموارد الطبيعية والطاقة، اليوم الخميس، أن السعودية والإمارات امتلكتا معا نحو 13.8 مليون برميل حتى نهاية ديسمبر ضمن المخزونات اليابانية شبه الوطنية دون تغيير عن الشهر السابق.

وتقرض الحكومة اليابانية سعة تخزين للخام دون مقابل لشركة أرامكو السعودية الحكومية وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بما يسمح للشركتين بتخزين ما يصل إلى 14.47 مليون برميل.

وفي مقابل التخزين المجاني تحصل اليابان على أولوية في السحب من المخزونات في حالات الطوارئ، وتتعامل معها كمخزون شبه حكومي حيث تحسب نصفه كجزء من احتياطيات الخام الوطنية الاستراتيجية.