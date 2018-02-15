الفالح: بحث طريقة قياس مخزونات النفط في الاجتماع المقبل

قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح، أمس في الرياض، إن منتجي #النفط سيبحثون طريقة قياس المخزونات خلال اجتماعهم في إبريل المقبل.

وأشار إلى أن إحدى الطرق التي قد تستخدم هي تقييم المدة التي ستُلبّي فيها المخزونات الموجودة الطلب. لكنه أضاف أن إيجاد بيانات موثوقة لأرقام المخزونات يشكل تحدياً.

من جهته، قال وزير الطاقة الروسي، ألكساندر نوفاك خلال نفس الاجتماع، إن هناك حاجة لمزيد من التنسيق لتقييم المخزونات.

يُذكر أن مخزونات النفط كانت قد فاقت متوسط الخمس السنوات في ديسمبر الماضي، بحوالي 52 مليون برميل، أي بانخفاض نسبته 80%، مقارنة بعام 2016 بحسب وكالة الطاقة الدولية.