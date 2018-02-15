النفط يواصل مكاسبه بدعم التزام خفض الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1% اليوم الخميس لتواصل المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة بدعم من انخفاض الدولار وتصريحات سعودية تؤكد التزام المملكة بتخفيضات الإنتاج خلال 2018.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 84 سنتا أو 1.4% عن آخر تسوية مسجلا 61.44 دولار للبرميل، بعدما ارتفع 2.4% في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 69 سنتا أو 1.1% إلى 65.05 دولار للبرميل بعد زيادة 2.6% أمس الأربعاء.

وقال متعاملون إن الأسعار ارتفعت بدعم من تراجع الدولار الأميركي مقابل عملات رئيسية.

بالإضافة لتصريحات السعودية، أكبر منتج للنفط في أوبك، والتي أكدت دعمها لتخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك ومنتجون مستقلون من بينهم روسيا منذ 2017 في مسعى لتقليص الفجوة بين العرض والطلب في السوق وتعزيز الأسعار.

وقال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، أمس الأربعاء "أعتقد أننا سنلتزم بسياستنا (لخفض الإنتاج) طوال عام 2018".

غير أن زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة التي لم تشارك في اتفاق خفض الإنتاج تهدد بتقويض الجهود التي تقودها أوبك لتحقيق التوازن في الأسواق.