نوفاك: السعر الحالي للنفط مقبول لروسيا

قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، إن سعر النفط الحالي مقبول لروسيا، مضيفا أن الأسعار زادت بفضل اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي.

وقال نوفاك إن أسعار النفط قد تتقلب بين 50 و70 دولارا للبرميل هذا العام.

ويجري تداول النفط حاليا عند حوالي 64 دولارا للبرميل.

وكان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح قد قال، أمس في الرياض، إن منتجي #النفط سيبحثون طريقة قياس المخزونات خلال اجتماعهم في إبريل المقبل.

وأشار إلى أن إحدى الطرق التي قد تستخدم هي تقييم المدة التي ستُلبّي فيها المخزونات الموجودة الطلب. لكنه أضاف أن إيجاد بيانات موثوقة لأرقام المخزونات يشكل تحدياً.

من جهته، قال نوفاك خلال نفس الاجتماع، إن هناك حاجة لمزيد من التنسيق لتقييم المخزونات.

يُذكر أن مخزونات النفط كانت قد فاقت متوسط الخمس السنوات في ديسمبر الماضي، بحوالي 52 مليون برميل، أي بانخفاض نسبته 80%، مقارنة بعام 2016 بحسب وكالة الطاقة الدولية.

وسجلت الولايات المتحدة مستوى قياسيا مرتفعا جديدا في إنتاج الخام عند 10.27 مليون برميل يوميا هذا الشهر، متجاوزة إنتاج السعودية، أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، ومقتربة من روسيا أكبر منتج عالمي.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع من أن الإمدادات ربما تتجاوز نمو الطلب مجددا في وقت لاحق هذا العام.