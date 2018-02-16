الخام الأميركي عند أعلى مستوى في أسبوع مع تراجع الدولار

عزز الخام الأميركي مكاسبه في تعاملات ضعيفة اليوم الجمعة مع تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات في الوقت الذي أغلقت فيه أسواق آسيوية كثيرة أبوابها بمناسبة عطلة السنة القمرية الجديدة.



وارتفع الخام الأمريكي في العقود الآجلة للتسليم في مارس 29 سنتا، أو ما يعادل 0.5%، إلى 61.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 0646 بتوقيت جرينتش بعدما كان لامس في وقت سابق أعلى مستوى في أسبوع عند 61.82 دولار للبرميل.



وعلى أساس أسبوعي ارتفع العقد 4% بعد أن خسر نحو 10% الأسبوع الماضي.



وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 30 سنتا، أو 0.5%، إلى 64.63 دولار للبرميل بعدما نزل ثلاثة سنتات في التسوية السابقة. وخام برنت مرتفع بنحو 3% منذ بداية الأسبوع بعد أن هبط أكثر من 8% الأسبوع الماضي.



وهبط الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات مقابل سلة عملات اليوم الجمعة. وغالبا ما يعزز تراجع الدولار أسعار النفط والسلع الأولية الأخرى المقومة بالعملة الأميركية.