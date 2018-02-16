المزروعي: نتجه لإعداد مسودة اتفاق لتحالف طويل الأجل

أبلغ وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، صحيفة محلية، أن منتجي النفط بقيادة السعودية وروسيا يهدفون إلى وضع مسودة اتفاق لتحالف طويل الأجل بحلول نهاية العام الحالي.

ونقلت صحيفة "ذا ناشونال" عن المزروعي قوله أيضا، إن منظمة أوبك تحث أعضاءها على بناء طاقة نفطية إضافية للتخفيف من تأثير أي زيادات جامحة في الأسعار هذا العام بسبب ضعف الدولار.

وتقوم أوبك ومنتجون آخرون بخفض الإنتاج لدعم الأسعار بموجب اتفاق سينتهي في نهاية 2018. وقالت السعودية الشهر الماضي إن المنتجين يهدفون إلى مواصلة التعاون لما بعد نهاية هذا العام.

وقال المزروعي في المقابلة، إن العمل جار على وضع ميثاق لهذا التحالف طويل الأجل، لكن مسودة إطار عمل قد يجري إقرارها، وتوقيعها من جانب جميع الدول الأربع والعشرين قبل نهاية العام. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل حول شكل إطار العمل.

وأضاف المزروعي، وهو أيضا رئيس أوبك، أن المنظمة تحفز جميع أعضاءها على بناء طاقة إضافية.

وتابع قائلا "هذه الطاقة الإضافية (لضمان) أنه إذا كان لديك زيادة كبيرة في الطلب أو مشكلة في إحدى الدول، تستطيع تعويض ذلك في السوق وتحقيق إعادة توازن قصير ومتوسط الأجل للسوق".