النفط يصعد بدعم من تعافي أسواق الأسهم وضعف الدولار

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم أمس الجمعة منهية الأسبوع على مكاسب، بدعم من انتعاش أسواق الأسهم العالمية وضعف الدولار الأميركي وهو ما ساعد الخام على التعافي من هبوط حاد الأسبوع الماضي.



وأنهت عقود برنت جلسة التداول مرتفعة 51 سنتا، أو 0.79%، لتبلغ عند التسوية 64.84 دولار للبرميل. وينهي خام القياس العالمي الأسبوع على مكاسبه تزيد عن 3 في المئة بعد هبوط بلغ أكثر من 8% الأسبوع الماضي.



وصعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط 34 سنتا، أو 0.55%، لتبلغ عند التسوية 61.68 دولار للبرميل بعد أن لامست أثناء الجلسة 61.94 دولار، وهو أعلى مستوى في ثمانية أيام.



وينهي خام القياس الأميركي الأسبوع مرتفعا أكثر من 4% بعد أن مني بخسائر بلغت حوالي 10% الأسبوع الماضي.