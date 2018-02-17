عدد حفارات النفط الأميركية يرتفع لـ4 أسابيع على التوالي

أضافت شركات الطاقة الأميركية حفارات نفطية للأسبوع الرابع على التوالي حتى رغم تراجع أسعار الخام من أعلى مستوياتها في 3 سنوات على مدى الأسبوعين الماضيين، مع قيام المزيد من شركات الحفر النفطي بزيادة خططها للإنفاق للعام 2018.



وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر أضافت سبعة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في 16 فبراير شباط ليصل إجمالي عدد الحفارات النشطة إلى 798 وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2015.



وهذه هي المرة الأولى منذ يونيو التي يرتفع فيها عدد الحفارات النفطية النشطة في الولايات المتحدة لأربعة أسابيع متتالية.



وعدد الحفارات النفطية الأميركية، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، مرتفع كثيراً عن مستواه قبل عام عندما بلغ 597 حفارا، مع مواصلة شركات الطاقة زيادة الإنفاق منذ منتصف 2016 عندما بدأت أسعار النفط تتعافى من انهيار استمر عامين.