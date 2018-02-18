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مصر تتفق مع إنجي الفرنسية على توريد 3 شحنات من الغاز

المصدر: القاهرة – رويترز
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قال مصدران في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، اليوم الأحد، إن مصر اتفقت مع إنجي الفرنسية على توريد ثلاث شحنات من الغاز الطبيعي المسال في الربع الثاني من 2018.

وكانت مصادر تجارية قالت لرويترز في يناير/كانون الثاني، إن إيجاس رتبت تسلم خمس شحنات من الغاز الطبيعي المسال لصالح مصر في الربع الثاني من 2018.

لكن مصدرين في إيجاس قالا لرويترز اليوم "الاتفاق تم على ثلاث شحنات فقط خلال الربع الثاني من هذا العام مع شركة إنجي لتوفير احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي".

ومن المتوقع أن يتقلص احتياج مصر لاستيراد الغاز المسال هذا العام بعد بدء الإنتاج من عدة حقول غاز كبيرة، ويسعى البلد لوقف الاستيراد بحلول 2019 مع تحقيق الاكتفاء الذاتي نهاية العام الحالي.

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