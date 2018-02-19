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النفط عند أعلى مستوى بأسبوعين مع تعافي أسهم آسيا

المصدر: طوكيو - رويترز
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واصلت أسعار النفط ارتفاعها لتصل لأعلى مستوى لها منذ نحو أسبوعين اليوم الاثنين بعد أن عززها انضمام الأسهم الآسيوية لانتعاش عالمي في أسواق الأسهم ومخاوف بشأن التوترات في الشرق الأوسط.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الأميركي الوسيط تسليم مارس 74 سنتا أو 1.2% إلى 62.42 دولار للبرميل بعد أن وصل في وقت سابق إلى أعلى مستوى له منذ السابع من فبراير.

وارتفع خام #برنت القياسي 46 سنتا أو0.7% إلى 65.30 دولار بعد ارتفاعه أكثر من 3% الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن تكون التعاملات أضعف من المعتاد بسبب عطلات في الولايات المتحدة والصين.

وارتفع عدد الحفارات الأميركية، وهو مؤشر للإنتاج في المستقبل، بواقع سبع حفارات إلى 798 حفارة وهو الأعلى منذ أبريل 2015 بحسب التقرير الأسبوعي من وحدة بيكر هيوز التابعة لجنرال إلكتريك.

كلمات دالّة

#نفط, #اقتصاد, #طاقة, #أسواق مال, #برنت

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