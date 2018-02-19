واردات اليابان من النفط تنخفض لأدنى مستوى في 30 عاماً

أظهرت بيانات من وزارة المالية اليابانية، اليوم الاثنين، أن أحجام واردات #اليابان من #النفط التي تم التخليص الجمركي لها سجلت في يناير المنصرم أدنى مستوياتها للشهر في ما لا يقل عن 30 عاماً، في ظل استمرار تراجع الاستهلاك نتيجة للانكماش السكاني.

وأظهرت البيانات الأولية أن اليابان، رابع أكبر مشترٍ للخام في العالم، استوردت 3.16 مليون برميل يومياً من النفط الشهر الماضي بانخفاض نسبته 4.6% على أساس سنوي.

وهذا أقل حجم لشهر يناير منذ بدء توفر البيانات في 1988.

وبلغ إجمالي حجم واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال 8.263 مليون طن الشهر الماضي، بانخفاض 0.5% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى لشهر يناير منذ 2016.