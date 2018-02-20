الإمارات: أوبك وحلفاؤها يرغبون بتمديد التعاون بعد 2018

قال #وزير_الطاقة_الإماراتي، سهيل بن محمد المزروعي، اليوم الثلاثاء، إن #أوبك ومنتجي #النفط غير الأعضاء فيها سيواصلون التعاون لما بعد 2018 من أجل تفادي أي تخمة نفطية أو نقص في المستقبل.

وقال المزروعي إن مراقبة سوق النفط بعد 2018 هي الحد الأدنى الذي تستطيع فعله "أوبك" والمنتجون الآخرون المشاركون في #اتفاق_خفض_الإنتاج، مضيفاً أنه يتوقع أن يجري عرض إطار تعاون على جميع الأعضاء في يونيو.

وتابع قائلاً خلال مؤتمر للطاقة في لندن، إن الإمارات والسعودية وروسيا تدعم تمديد التعاون في مجال #الطاقة لما بعد 2018.

وأكد المزروعي أن الإمارات ستحقق مستوى التزام بخفض الإنتاج أعلى من المطلوب منها في الربع الأول، بفعل الصيانة والامتثال لاتفاق "أوبك".

وفي نوفمبر 2016، خرج المنتجون باتفاق لتقليص 1.8 مليون برميل من النفط يومياً، مقارنة بذروة الإنتاج في أكتوبر 2016.