تباين أداء النفط بسبب الإمدادات الكندية وارتفاع الدولار

تباين أداء أسواق النفط في تعاملات اليوم الثلاثاء حيث ارتفع #الخام الأميركي بفعل تقلص الإمدادات القادمة من كندا بينما تراجعت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت.



وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 62.38 دولار للبرميل بارتفاع قدره 70 سنتا، أو ما يعادل 1.1%، عن سعر التسوية السابقة.



وقال تجار إن ارتفاع أسعار خام غرب تكساس الوسيط نتج عن تقلص إمدادات خط أنابيب كيستون الكندي الذي ظل يعمل دون مستوى طاقته الاستيعابية منذ العام الماضي بسبب تسريب، مما أدى إلى تراجع الإمدادات المتجهة إلى الولايات المتحدة.



وانخفض خام #برنت بفعل تراجع الأسهم الآسيوية وارتفاع الدولار الذي من المحتمل معه تقلص الطلب، إذ يجعل الوقود أغلى ثمنا للدول التي تستخدم عملات أخرى في أسواقها المحلية.



وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 65.48 دولار للبرميل بانخفاض قدره 19 سنتا، أو ما يعادل 0.3%، مقارنة مع التسوية السابقة.

إلى ذلك، ارتفع الدولار يوم أمس الإثنين ليحقق بعض التعافي اليوم الاثنين مع عودة إقبال المستثمرين على شراء العملة الأمريكية بعدما هبطت إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر.



وتضررت العملة الأميركية من عوامل متعددة هذا العام كان من بينها المخاوف بشأن احتمال أن تقدم واشنطن على استراتيجية تستهدف إبقاء الدولار عند مستويات منخفضة والتوقعات بتآكل ميزة العائد التي يتمتع بها في ظل بدء دول أخرى التراجع تدريجيا عن السياسة النقدية الميسرة.



كما تضررت الثقة في الدولار من زيادة المخاوف بشأن العجز في الميزانية الأميركية الذي من المتوقع أن يتضخم ليصل إلى تريليون دولار في عام 2019 في ظل زيادة الإنفاق الحكومي والخفض الكبير في ضرائب الشركات.



وارتفع مؤشر الدولار في أحدث قراءة 0.1% إلى 89.215 مبتعدا عن مستوى 88.253 الذي سجله الأسبوع الماضي، والذي كان الأدنى منذ ديسمبر 2014.