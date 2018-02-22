معهد البترول: هبوط غير متوقع في مخزونات النفط الأميركية

أظهرت بيانات معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة، هبطت على نحو غير متوقع الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات البنزين.

وأشارت البيانات إلى أن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 907 آلاف برميل في الأسبوع المنتهي في 16 فبراير شباط لتصل إلى 420.3 مليون برميل، في حين كان محللون توقعوا زيادة قدرها 1.8 مليون برميل.

وهبطت مخزونات النفط في مركز تسليم عقود الخام الأميركي في كاشينج بولاية أوكلاهوما 2.6 مليون برميل.

وقال تقرير المعهد إن مخزونات البنزين ارتفعت بمقدار 1.5 مليون برميل الأسبوع الماضي في حين توقع محللون في استطلاع لرويترز انخفاضا قدره 283 ألف برميل.

وأظهرت بيانات معهد البترول أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، هبطت بمقدار 3.6 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تنخفض 1.5 مليون برميل.

وتراجعت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي 986 ألف برميل يوميا إلى 6.8 مليون برميل يوميا.