صادرات أميركا تضغط على أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة في ظل ارتفاع صادرات الخام الأميركية الذي طغى على انخفاض المخزونات في أكبر مستهلك في العالم.



وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 62.70 دولار للبرميل، منخفضا سبعة سنتات عن سعر آخر تسوية.



ونزل خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 11 سنتا إلى 66.28 دولار للبرميل.



ولا يزال الخام الأميركي بصدد الارتفاع نحو 1.7% على مدى الأسبوع وبرنت 2.2%، ليتجه الخامان صوب تحقيق ثاني مكاسبهما الأسبوعية بعد تكبدهما خسائر حادة في أوائل الشهر.



ويأتي تراجع اليوم بعد ارتفاع الأسعار في الجلسة السابقة حين قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت 1.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 فبراير شباط إلى 420.48 مليون برميل، رغم التباطؤ الموسمي للطلب في نهاية موسم الشتاء.



وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن صادرات الخام الأميركية قفزت إلى ما يزيد قليلا على مليوني برميل يوميا في الأسبوع الماضي، مقتربة من مستوى قياسي مرتفع عند 2.1 مليون سجلته في أكتوبر تشرين الأول. وساهم ذلك في خفض صافي الواردات إلى ما دون 5 ملايين برميل يوميا، وهو أدنى مستوى منذ بدأت الإدارة تسجيل البيانات عام 2001.



ولم يطرأ تغير يذكر على إنتاج النفط الخام الأمريكي تقريبا في الأسبوع الماضي ليستقر عند 10.27 مليون برميل يوميا.

لكن على الصعيد العالمي، ما زالت أسواق النفط العالمية تحظى بدعم جيد من نمو الطلب المتزامن مع تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا.

وفي سياق متصل، انخفض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 1.59 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى 4.98 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى أسبوعي على الإطلاق، وفقا لبيانات نشرتها إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

