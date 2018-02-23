واردات الصين من الغاز المسال ترتفع لمستوى قياسي

ارتفعت واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال إلى مستوى قياسي في يناير في الوقت الذي سارع فيه أكبر بلد من حيث عدد السكان في العالم إلى تعزيز الإمدادات قبل موجة برد أخرى واحتفالات الربيع هذا الشهر.

وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين، اليوم الجمعة، أن إجمالي واردات البلاد من الغاز المسال بلغ 5.18 مليون طن، مقارنة مع المستوى القياسي السابق البالغ 5.03 مليون طن المسجل في ديسمبر/ كانون الأول، وبما يمثل ارتفاعا نسبته 51.2% عن يناير 2017.

وزادت المشتريات لتغطية ارتفاع الطلب في إطار جهود بكين الرامية لإحلال الغاز محل الفحم في المنازل والمصانع.

وتأثرت الواردات بتوقيت عيد الربيع، الذي حل هذا العام في شهر فبراير/ شباط لا في يناير مثلما حدث في 2017.