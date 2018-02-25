روسيا تظل أكبر مورد نفط للصين مع تشغيل خط أنابيب

أظهرت بيانات أن #روسيا ظلت أكبر موردي النفط للصين في يناير محققة بداية قوية لعام 2018 بعد بداية تشغيل خط أنابيب عابر لسيبيريا وسماح #بكين بمزيد من حصص استيراد الخام للمصافي المستقلة.

واحتلت أنجولا والعراق المرتبتين الثانية والثالثة.

وبلغ حجم الإمدادات الروسية 5.67 مليون طن، أو ما يعادل 1.34 مليون برميل يوميا، بارتفاع نسبته 23.4 %، على أساس سنوي وفق ما أظهرته بيانات الإدارة العامة للجمارك يوم السبت.

ويقابل رقم يناير 1.194 مليون برميل يوميا في ديسمبر.

وأظهرت بياناتٌ الشهر الماضي أن روسيا احتلت المرتبة الأولى للعام الثاني بين أكبر موردي النفط للصين في 2017.

وجاءت أنجولا في المرتبة الثانية بحجم بلغ 4.68 مليون طن يعادل 1.1 مليون برميل يوميا من الخام في يناير بانخفاض نسبته 5.4 % على أساس سنوي.

واستوردت #الصين 4.45 مليون طن، أو ما يعادل 1.05 مليون برميل يوميا، من الخام من العراق بارتفاع نسبته 28 % على أساس سنوي.

ووردت السعودية 4.29 مليون طن، أو ما يعادل 1.01 مليون برميل يوميا، للصين في يناير بانخفاض نسبته 15 % على أساس سنوي ومقارنة مع 1.11 مليون برميل يوميا في ديسمبر.