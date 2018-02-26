إنبكس اليابانية تفوز بحصة في امتياز نفطي بأبوظبي

قالت إنبكس اليابانية إنها فازت بحصة تبلغ 10% في امتياز حقل زاكوم السفلي النفطي البحري في أبوظبي وذلك من خلال المجلس الأعلى للبترول في الإمارة.



وقالت الشركة اليابانية إن الاتفاق البالغة مدته 40 عاما يبدأ في التاسع من مارس آذار.



وأضافت أنها اتفقت علي تمديد امتيازي سطح وأم الدلخ وهما أيضا قبالة سواحل أبوظبي لمدة 25 عاما مع المجلس وشركة أبوظبي الوطنية (أدنوك).



وقالت الشركة إنها رفعت بموجب الاتفاق، الذي يمتد من التاسع من مارس 2018 إلى الثامن من مارس 2043، حصتها في حقل أم الدلخ بنسبة 28% إضافية إلى 40% وهي نفس الحصة التي ستحتفظ بها في امتياز سطح.

