العبادي: اتفاق لاستئناف تصدير نفط كركوك عبر تركيا

قال رئيس الوزراء، حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة العراقية اتفقت مع السلطات الكردية على استئناف صادرات نفط كركوك عبر ميناء جيهان التركي قريبا. ولم يذكر العبادي إطاراً زمنياً محدداً لاستئناف الصادرات.

وأبلغ العبادي مؤتمراً صحافياً "هناك اتفاق مع الجانب الكردي لبدء تصدير النفط"، مضيفا أن الجانبين اتفقا على "معالجة الخلافات لاحقا".

وقال العبادي أيضا، دون أن يذكر تفاصيل، إن المناقشات جارية مع الأكراد والحكومة التركية.

وكانت مسألة تصدير النفط من قبل كردستان شكلت "مشكلة رئيسية" مع بغداد على مدى أشهر منذ الاستفتاء الشهير الذي جرى في سبتمبر 2017 من أجل استقلال الإقليم العراقي.