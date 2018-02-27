العراق يبحث مع شيفرون تطوير حقل مجنون النفطي

قال مسؤول بوزارة النفط العراقية يوم الثلاثاء إن العراق يجري محادثات مع شركة شيفرون بشأن حقل مجنون النفطي.

وقال عبد المهدي العميدي مدير إدارة العقود والتراخيص بالوزارة إن إنتاج العراق الحالي من النفط نحو 4.35 مليون برميل يوميا.

أدلى العميدي بهذه التصريحات خلال مؤتمر لقطاع البترول العراقي في برلين.

وكانت وزارة النفط العراقية قالت الشهر الحالي إن العراق وقع اتفاقا لبناء مصفاة نفطية بطاقة 70 ألف برميل يوميا قرب مدينة كركوك بشمال البلاد.

وذكرت الوزارة أنه جرى توقيع الاتفاق مع شركة رانية الدولية، ومقرها إقليم كردستان العراق شبه المستقل الواقع في شمال وشرق كركوك، والتي ستكون مستثمرا في المصفاة.

وأضافت أن المصفاة ستنتج البنزين العالي الأوكتين وبعض المنتجات البترولية الأخرى، دون التطرق لتفاصيل بخصوص التكلفة أو مزيد من المعلومات عن رانية الدولية.

ويريد العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بناء مصاف جديدة في الوقت الذي تقلصت فيه طاقته لتكرير النفط بشدة جراء الأضرار التي لحقت بمصفاة بيجي الأكبر في البلاد بسبب الاضطرابات منذ 2014.