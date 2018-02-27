تصريحات سعودية تقفز بالنفط فوق 67 دولاراً

ارتفعت أسعار #النفط مسجلة أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع بدعم من طلب أميركي قوي، وتعليقات من السعودية بأنها ستواصل خفض الإنتاج تماشيا مع مساعي تقودها منظمة #أوبك.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج #برنت لأقرب استحقاق جلسة تداول أمس الاثنين مرتفعة 19 سنتا، أو 0.28%، لتبلغ عند التسوية 67.50 دولار للبرميل بعد أن سجلت أثناء الجلسة 67.90 دولار وهو أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع.

وأغلقت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 36 سنتا، أو 0.50%، إلى 63.91 دولار للبرميل، بعد أن سجلت أعلى مستوى في 20 يوما عند 64.24 دولار، بحسب "رويترز".

وأنهى الخامان القياسيان الأسبوع الماضي على مكاسب مع صعود برنت حوالي 4% في حين ارتفع الخام الأميركي 3%.

ولقيت الأسعار دعما من وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الذي قال يوم السبت إن انتاج المملكة من النفط الخام في الربع الأول من هذا العام سيكون منخفضا بشكل كبير عن الحد الاقصى المحدد لها في إطار اتفاق عالمي لخفض الإمدادات، مع متوسط للصادرات يقل عن سبعة ملايين برميل يومياً.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأسبوع الماضي انخفاضا مفاجئا في مخزونات النفط التجارية في الولايات لمتحدة، ما يشير إلى زيادة في الطلب على الخام.