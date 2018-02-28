الإمارات.. تراجع أسعار الوقود 2% خلال شهر مارس

أعلنت لجنة أسعار الوقود بوزارة الطاقة الإماراتية، تراجع أسعار المحروقات لشهر مارس المقبل بنسب تتراوح بين 1.2% و2.5%.

وأصدرت اللجنة نشرتها الشهرية للأسعار اليوم، والتي تفيد بأن سعر وقود البنزين "السوبر" في شهر مارس سيصبح 2.33 بعد أن كان 2.36 في فبراير.

وسيكون سعر لتر البنزين الخصوصي 2.22 درهم بعد أن كان 2.25 درهم فيما سيصل سعر الديزل 2.43 بعدما كان 2.49 درهم.

يذكر أن الأسعار المعلنة تشمل الموائمة مع أسعار النفط العالمية، بجانب تكلفة النقل والتوزيع وضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% والمطبقة في الإمارات منذ مطلع العام الحالي.