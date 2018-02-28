العراق يوافق على عمل "روسنفت" في حقول كركوك

قالت وزارة #النفط العراقية في بيان اليوم الأربعاء، إنها لا تمانع في عمل شركة #روسنفت بحقول #كركوك النفطية.

ونقل البيان عن الوزير جبار اللعيبي "عدم ممانعة الوزارة في حال رغبة شركة روسنفت بتوسيع نطاق عملها في جميع حقول محافظة كركوك بعد التنسيق والاتفاق مع شركة بي.بي"، بحسب "رويترز".

من ناحية أخرى، أفاد مصدر ملاحي مطلع اليوم الأربعاء بأن تدفقات النفط الخام عبر خط الأنابيب الرئيسي الواصل من كردستان العراق إلى تركيا زادت إلى حوالي 360 ألف برميل يومياً، من 310 آلاف برميل يوميا في المتوسط في الفترة الأخيرة.

ولم يتضح بعد إن كانت الزيادة ترتبط بتصريحات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس الثلاثاء، بأن الحكومة العراقية قد اتفقت مع سلطات إقليم #كردستان العراق على استئناف صادرات نفط كركوك عبر ميناء جيهان التركي.

وينقل خط الأنابيب في الظروف العادية ما يقرب من 600 ألف برميل يومياً من الخام. لكن صادرات حقول كركوك النفطية متوقفة منذ أن انتزعت القوات الحكومية السيطرة على الحقول من يد الأكراد في أكتوبر، بعد استفتاء كردي على الانفصال واجه معارضة واسعة.