معلومات الطاقة: إنتاج النفط الأميركي يحطم رقما تاريخيا

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام حطم رقما قياسيا للإنتاج استمر 47 عاما في نوفمبر تشرين الثاني، ثم انخفض قليلا في ديسمبر كانون الأول، في الوقت الذي يواصل فيه إنتاج النفط الصخري إحداث تغيير أساسي في أنماط الإمدادات العالمية.

وزاد إنتاج النفط الأميركي إلى 10.057 مليون برميل يوميا في نوفمبر تشرين الثاني وفقا لأرقام معدلة من إدارة معلومات الطاقة.

وقالت إدارة المعلومات إن الإنتاج في ديسمبر كانون الأول انخفض 108 آلاف برميل يوميا إلى 9.949 مليون برميل يوميا.

والرقم القياسي السابق للإنتاج هو 10.044 مليون برميل يوميا.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز يوم الأربعاء أن محللي أسواق النفط يتوقعون زيادة أسعار الخام بوتيرة مستقرة في العام الحالي على أن تظل في نطاق محدود بفعل زيادة إنتاج الخام الصخري الأميركي من جانب وقيود الإمدادات التي تفرضها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من جانب آخر.

وأظهر استطلاع الرأي الذي شمل 37 من خبراء الاقتصاد والمحللين أن خام القياس العالمي مزيج برنت من المتوقع أن يسجل 63 دولارا للبرميل في المتوسط خلال العام الحالي، بما يزيد قليلا عن توقعات استطلاع سابق بأن يسجل 62.37 دولار للبرميل.

وقالت آشلي بيترسن من ستراتاس أدفيزورس لاستشارات الطاقة "من المتوقع أن يكون مستوى التزام أوبك (بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها) ووتيرة نمو إنتاج النفط الصخري العاملين الأساسيين الموجهين للأسعار في 2018".

وأضافت "من المرجح أن تكون الأسعار أكثر تقلبا في 2018 مقارنة مع عام 2017 بفعل انتشار معنويات سلبية بشأن وتيرة النمو الأميركي".