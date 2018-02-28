"سومو" العراقية تطور منصتها لبيع النفط الخام في مزادات

أبلغ نائب رئيس شركة تسويق النفط العراقية "سومو" علي نزار الصحافيين أن شركة تسويق النفط الحكومية تطور منصتها الخاصة لبيع خامها بالمزاد.



وقال نزار، خلال مؤتمر في برلين، إن "منطق المزاد هو بيع كميات محدودة. حالما تكون هناك فرصة من واقع دراستنا للسوق لتحقيق المزيد من المال عن كل برميل وللفوز بحصص سوقية جديدة فسنمضي قدما في ذلك".



وبدأت سومو في بيع خام البصرة من خلال مزاد في بورصة دبي للطاقة في أبريل نيسان الماضي.



وبدأت تعرض شحنات من خلال وكالة بلاتس للتسعير الشهر الماضي.



وقال نزار إن سومو تدرس عرضا لطرح الخام في مزاد عبر وكالة أرجوس.