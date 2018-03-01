ارتفاع الدولار يحد من مكاسب النفط

ارتفعت أسعار #النفط، اليوم الخميس، بعد انخفاضات حادة في الجلستين السابقتين، لكن المكاسب كانت محدودة مع عزوف بعض المستثمرين عن الأصول عالية المخاطر في ظل تقلبات أسواق الأسهم وارتفاع #الدولار.

وكانت العقود الآجلة للنفط قد تراجعت بشكل حاد أمس الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات حكومية زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات الخام بالولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 07:41 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام #غرب_تكساس_الوسيط الأميركي تسليم أبريل 13 سنتاً، بما يعادل 0.2% إلى 61.77 دولار للبرميل. وكان الخام قد أغلق على انخفاض بـ2.2% في آخر تسوية.

وزاد خام #برنت تسليم مايو، عقد أقرب استحقاق جديد، 17 سنتا أو 0.3% إلى 64.90 دولار للبرميل، فيما انخفض أجل عقد أبريل أمس الأربعاء 1.3%.

ونزل الخامان نحو 5% في فبراير، وهو أول انخفاض شهري في ستة أشهر.

وقالت مصادر في القطاع إن انخفاض يوم الأربعاء كان يرجع أيضاً إلى بيع لجني الأرباح في نهاية الشهر، بعدما صعد النفط لأعلى مستوى في ثلاثة أسابيع في وقت سابق من الأسبوع الحالي. غير أن النفط ما زال يواجه ضغوطاً بسبب صعود مؤشر الدولار لأعلى مستوى في خمسة أسابيع.