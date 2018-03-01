صادرات نفط جنوب العراق تتراجع إلى 3.426 مليون ب/ي

قالت وزارة #النفط العراقية اليوم الخميس، إن صادرات النفط الخام من موانئ جنوب البلاد على الخليج، تراجعت إلى 3.426 مليون برميل يوميا في فبراير، من 3.49 مليون برميل يوميا في يناير، بحسب "رويترز".

وكان نائب رئيس شركة تسويق النفط العراقية #سومو علي نزار قد أبلغ الصحافيين أن شركة تسويق النفط الحكومية، تطور منصتها الخاصة لبيع خامها بالمزاد.

وقال نزار، خلال مؤتمر في برلين، إن "منطق المزاد هو بيع كميات محدودة. حالما تكون هناك فرصة من واقع دراستنا للسوق لتحقيق المزيد من المال عن كل برميل، وللفوز بحصص سوقية جديدة سنمضي قدما في ذلك".

وبدأت سومو في بيع #خام_البصرة من خلال مزاد في بورصة دبي للطاقة في أبريل الماضي. وبدأت تعرض شحنات من خلال وكالة بلاتس للتسعير الشهر الماضي.

وقال نزار إن "سومو" تدرس عرضاً لطرح الخام في مزاد عبر وكالة أرجوس.