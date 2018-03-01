وزير الطاقة الروسي:استعادة التوازن بسوق النفط تمضي قدما

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك للصحافيين إن استعادة التوازن بسوق النفط العالمية تمضي قدما على نحو جيد.

وارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بعد انخفاضات حادة في الجلستين السابقتين لكن المكاسب كانت محدودة مع عزوف بعض المستثمرين عن الأصول عالية المخاطر في ظل تقلبات أسواق الأسهم وارتفاع الدولار.



وكانت العقود الآجلة للنفط تراجعت بشكل حاد أمس الأربعاء بعدما أظهرت بيانات حكومية زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات الخام بالولايات المتحدة.



وبحلول الساعة 07:41 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أبريل نيسان 13 سنتا بما يعادل 0.2 % إلى 61.77 دولار للبرميل.

وكان الخام أغلق على انخفاض 2.2% في آخر تسوية.



وزاد خام برنت تسليم مايو أيار، عقد أقرب استحقاق الجديد، 17 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 64.90 دولار للبرميل.



وحل أجل عقد أبريل نيسان أمس الأربعاء بانخفاض 1.3% .



ونزل الخامان نحو 5% في فبراير شباط وهو أول انخفاض شهري في ستة أشهر.



وقالت مصادر في القطاع إن انخفاض يوم الأربعاء كان يرجع أيضا إلى بيع لجني الأرباح في نهاية الشهر بعدما صعد النفط لأعلى مستوى في 3 أسابيع في وقت سابق من الأسبوع الحالي.



غير أن النفط مازال يواجه ضغوطا بسبب صعود مؤشر الدولار لأعلى مستوى في 5 أسابيع.