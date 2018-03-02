عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق طاقة

النفط يتخلى عن مكاسبه ويتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي

المصدر: طوكيو - رويترز
رابط مختصر

هبطت أسعار الخام الأميركي، اليوم الجمعة، في استمرار للخسائر لليوم الرابع مع تواصل هبوط أسواق الأسهم الآسيوية بعد أنباء عن نية الولايات المتحدة فرض رسوم على واردات الصلب والألمنيوم أثارت مخاوف من حرب تجارية.

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أنه سيفرض رسوما ضخمة على المعدنين من أجل حماية المنتجين الأميركيين، وهو ما ينذر برد فعل من كبار الشركاء التجاريين مثل الصين وأوروبا وكندا.

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت سنتين إلى 63.81 دولار للبرميل بعد أن ظل خلال معظم الجلسة مرتفعا قليلا. وجرت تسوية العقد على انخفاض بلغ 1.4% أمس الخميس، مسجلا أدنى مستوى في أسبوعين. ويتجه برنت إلى هبوط أسبوعي نسبته 5.2%.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتا، أو ما يعادل 0.2 %، إلى 60.88 دولار بعد أن لامس أدنى مستوى في أسبوعين عند 60.18 دولار قبل يوم.

كلمات دالّة

#نفط, #طاقة, #أسواق, #اقتصاد, #برنت

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر