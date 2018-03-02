النفط يتخلى عن مكاسبه ويتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي

هبطت أسعار الخام الأميركي، اليوم الجمعة، في استمرار للخسائر لليوم الرابع مع تواصل هبوط أسواق الأسهم الآسيوية بعد أنباء عن نية الولايات المتحدة فرض رسوم على واردات الصلب والألمنيوم أثارت مخاوف من حرب تجارية.

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أنه سيفرض رسوما ضخمة على المعدنين من أجل حماية المنتجين الأميركيين، وهو ما ينذر برد فعل من كبار الشركاء التجاريين مثل الصين وأوروبا وكندا.

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت سنتين إلى 63.81 دولار للبرميل بعد أن ظل خلال معظم الجلسة مرتفعا قليلا. وجرت تسوية العقد على انخفاض بلغ 1.4% أمس الخميس، مسجلا أدنى مستوى في أسبوعين. ويتجه برنت إلى هبوط أسبوعي نسبته 5.2%.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتا، أو ما يعادل 0.2 %، إلى 60.88 دولار بعد أن لامس أدنى مستوى في أسبوعين عند 60.18 دولار قبل يوم.