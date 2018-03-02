تونس تستثمر 5 مليارات دولار بمشروعات للطاقة خلال عامين

قال بيان حكومي إن تونس ستستثمر 12 مليار دينار، أي ما يعادل 5 مليارات دولار في الكهرباء ومشروعات أخرى للطاقة في الفترة من 2018 إلى 2020.



وقالت الحكومة أيضا إنها تخطط لبناء مطار جديد بالقرب من العاصمة.



ونقل البيان عن وزير الطاقة خالد قدور قوله إن المشروعات تتضمن كابل كهرباء بحريا لربط شبكة كهرباء تونس بشبكة الكهرباء في إيطاليا، مضيفا أن الخط الذي يمتد 200 كيلومترا سيتكلف 600 مليون يورو.



وقال البيان إن تونس ستبني أيضا محطتين لتوليد الكهرباء بقدرة 450 ميجاوات لكل منهما.

ومن جهة أخرى، قال وزير النقل التونسي رضوان عيارة إن تونس ستبني مطارا جديدا في محافظة بنزرت قرب العاصمة بتكلفة 2.047 مليار دينار، أي ما يعادل 850 مليون دولار بحلول 2030.