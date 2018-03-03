أعلى مستوى لتشغيل حفارات النفط الأميركية منذ 2015

أضافت شركات الطاقة الأميركية حفارات نفطية لسادس أسبوع على التوالي مع بقاء أسعار الخام قرب أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات، وهو ما يدفع المزيد من شركات الحفر النفطي لزيادة خطط انفاقها للعام 2018.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر أضافت حفارا واحدا في الأسبوع المنتهي في الثاني من مارس.

ويصل العدد الإجمالي للحفارات إلى 800 وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2015.

وهذه هي المرة الأولى منذ يونيو حزيران الماضي التي يرتفع فيها عدد الحفارات النفطية النشطة لستة أسابيع متتالية.

وكانت شركات الطاقة قد أضافت حفارات على مدى 23 أسبوعا على التوالي في الفترة من يناير كانون الثاني ويونيو 2017.