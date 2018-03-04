مصر تستهدف زيادة إنتاج ظهر لـ700 مليون قدم مكعبة بمايو

قال وزير البترول المصري، طارق الملا، إن مصر تستهدف زيادة إنتاج الغاز من حقلها العملاق ظُهر الواقع في البحر المتوسط إلى 700 مليون قدم مكعبة يوميا في مايو أيار المقبل.



واكتشفت إيني الإيطالية ظُهر في 2015 ويحوي الحقل احتياطات تقدر بواقع 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.



وبدأ الإنتاج من الحقل في ديسمبر كانون الأول بمعدل 350 مليون قدم مكعبة يوميا، على أن يزيد تدريجيا إلى حوالي مليار قدم مكعبة يوميا في منتصف 2018 وإلى 2.7 مليار قدم مكعبة في 2019.



وتسعى مصر إلى تسريع الإنتاج من حقولها المكتشفة حديثا وتتطلع لوقف الاستيراد بحلول 2019 مع تحقيق الاكتفاء الذاتي نهاية العام الحالي.