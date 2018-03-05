النفط يرتفع قبيل اجتماع أوبك مع شركات النفط الصخري

ارتفعت أسعار النفط في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين قبل اجتماع بين أوبك وشركات النفط الصخري الأميركية في هيوستون، مما أثار توقعات بأن يناقش منتجو النفط كيفية التخلص بشكل أكبر من الفائض من المعروض من النفط في الأسواق العالمية.



وارتفع خام برنت القياسي 44 سنتا أو0.68% إلى 64.81 دولار للبرميل.



وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 41 سنتا أو 0.67% إلى 61.66 دولار للبرميل.



ومن المقرر أن يلتقي وزراء نفط من أوبك وأطراف نفطية عالمية أخرى في هيوستون مع بدء أكبر مؤتمر في صناعة الطاقة اليوم الاثنين.



ومن المتوقع أن يحضر محمد باركيندو الأمين العام لأوبك ومسؤولون آخرون من المنظمة حفل عشاء اليوم الاثنين مع شركات النفط الصخري الأميركية على هامش المؤتمر.