النفط يرتفع مع توقعات بقوة الطلب وتماسك تخفيضات الإنتاج

ارتفعت العقود الآجلة للنفط اليوم الثلاثاء للجلسة الثالثة، مدعومة بتوقعات بطلب قوي وفي الوقت الذي أشاد فيه وزراء من أوبك بمتانة اتفاقهم لخفض الإنتاج الذي يهدف لدعم الأسعار.



وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 65.66 دولار للبرميل مرتفعة 12 سنتا، أو ما يعادل 0.18%.



وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتا، أو ما يعادل 0.24%، إلى 62.72 دولار للبرميل.



وقالت وكالة الطاقة الدولية أمس الاثنين إن من المتوقع نمو الطلب العالمي على النفط خلال السنوات الخمس القادمة، بينما ستزيد إمدادات المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بوتيرة أبطأ كثيرا.



وجاءت تعليقات وكالة الطاقة الدولية بشأن زيادة الإنتاج خلال مؤتمر سيراويك في هيوستون أمس الاثنين، وسبقتها تصريحات لأمين عام أوبك محمد باركيندو وصف فيها اتفاق خفض الإمدادات مع المنتجين العالميين بأنه "متين كالصخر".



ولسد الفجوة بين أوبك والطلب العالمي، تقول وكالة الطاقة الدولية إن الولايات المتحدة ستصدر الكثير من نفطها لتلبية الطلب مع اتجاه إنتاجها من النفط الصخري للارتفاع.



وزاد إنتاج النفط الأميركي إلى ما يزيد عن 10 ملايين برميل يوميا، ليفوق إنتاج السعودية وهي أكبر مُصدر للخام في العالم. وبلغ الإنتاج الأميركي مستوى قياسيا عند 10.057 مليون برميل يوميا في نوفمبر وفقا لوزارة الطاقة الأميركية.