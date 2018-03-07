"حرب ترمب" والمخزونات تلقي بظلالها على أسعار النفط

تراجعت أسعار #النفط اليوم الأربعاء متأثرة بارتفاع المخزونات في السوق بعد استقالة جاري كون المستشار الاقتصادي للرئيس الأميركي دونالد ترمب والمناصر للتجارة الحرة، مما عزز مخاوف بشأن اتجاه واشنطن لفرض رسوم جمركية على الواردات ونشوب حرب تجارية.

وقال تجار إن ارتفاع الإنتاج الأميركي وزيادة المخزونات أثرا على أسعار الخام.

وأعلن جاري كون المستشار الاقتصادي للرئيس الأميركي، الذي كان يعتبر من مناهضي قوى الحماية التجارية داخل الإدارة الأميركية، استقالته أمس الثلاثاء مما دفع العقود الآجلة على مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" للانخفاض بأكثر من 1% اليوم.

وبحلول الساعة 07:47 بتوقيت غرينتش، نزلت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتا أو 0.8% عن آخر تسوية إلى 65.26 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 46 سنتا أو 0.7% إلى 62.14 دولار للبرميل.

وحذرت اقتصادات كبرى من بينها الاتحاد الأوروبي والصين من أن مثل هذه الرسوم الجمركية قد تشعل حرباً تجارية عالمية، وهو ما قد يقوض النمو الاقتصادي وبالتالي استهلاك النفط.

وقال تجار إن أسعار النفط تأثرت أيضاً بزيادة مخزونات الخام الأميركية.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء أن مخزونات النفط زادت 5.661 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 426 مليوناً و880 برميلاً.