النفط يرتفع مع ترقب لقاء ترمب برئيس كوريا الشمالية

ارتفعت أسعار عقود النفط الآجلة اليوم الجمعة مع صعود أسواق الأسهم الآسيوية بفعل أنباء عن أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون سيلتقي بالرئيس الأميركي دونالد ترمب.



وقال رئيس مكتب الأمن القومي في كوريا الجنوبية مساء أمس الخميس بعدما أطلع مسؤولين في البيت الأبيض على المباحثات بين سول وبيونغ يانغ إن من المرجح أن يلتقي الرئيسان بحلول مايو وإن كيم تعهد بعدم إجراء المزيد من الاختبارات النووية أو الصاروخية.



وذكر البيت الأبيض أن ترمب سيقبل الدعوة في مكان وزمان سيتحددان لاحقا.



وقادت الأنباء الأسهم الآسيوية إلى الصعود وارتفعت عقود النفط الآجلة مقتفية أثرها وفق ما قاله تجار.



وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 63.79 دولار للبرميل بارتفاع قدره 18 سنتا، أو ما يعادل 0.3%، مقارنة مع الإغلاق السابق.



وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 60.25 دولار للبرميل بزيادة 13 سنتا تعادل 0.23%.