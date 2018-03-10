النفط يكسب دولارين مع تراجع التوترات الأميركية الكورية

قفزت أسعار النفط حوالي دولارين، متعافية من جلستين من الخسائر، مع صعود بورصة وول ستريت بفعل بيانات قوية للوظائف في الولايات المتحدة.

وتزايد تفاؤل المستثمرين بأن اجتماعا مزمعا بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد يخفف التوترات الجيوسياسية.

وأنهت عقود خام القياسي العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.88 دولار، أو 2.96 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 65.49 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.92 دولار، أو 3.19 بالمئة، لتغلق عند 62.04 دولار للبرميل.

وينهي الخامان القياسيان الأسبوع على مكاسب بعد أن منيا بخسائر الأسبوع الماضي.