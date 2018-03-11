أوبك: 1.5 تريليون برميل احتياطيات نفط عالمية مؤكدة

أفاد تقرير لمنظمة الدول المصدرة للبترول #أوبك بأن #النفط الخام والغاز سيستمران في السيطرة على مزيج الطاقة في العالم لعقود طويلة مقبلة، مشيراُ إلى وجود ما يقرب من 1.5 تريليون برميل من إجمالي الاحتياطيات النفطية المؤكدة.

ولفت التقرير إلى أنه لا يمكن إهمال تلك الأصول والموارد الضخمة في وقت يوجد كثير من الناس ممن يعيشون في حالة فقر حاد في احتياجات #الطاقة.

وشدد التقرير على الحاجة العاجلة إلى معالجة فقر الطاقة، مشيراً إلى أنه في الوقت الحالي لدينا أكثر من ملياري شخص في إفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية لا يحصلون على الاحتياجات الأساسية من الطاقة الأولية خاصة من النفط الخام، بحسب ما نقبله صحيفة "الاقتصادية".

وقال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة "أوبك" في التقرير إن "صناعة النفط الخام بدأت في الشعور بحالة من الوهج والانتعاش وإن ذلك تحقق في ظل وجود أساسيات سوق شاملة وقوية"، مشيراً إلى أن الانتعاش في الاقتصاد العالمي تحقق بشكل عام في العام الماضي 2017، حيث من المتوقع أن يتم الحفاظ على هذه الحالة أيضا في العام 2018 في ظل معدل نمو عالمي صحي بنسبة 3.8%".

وأشار التقرير إلى أنه في المقابل حدث نمو في الطلب العالمي على النفط الخام بمعدل قوي يبلغ 1.6 مليون برميل يومياً في 2018، وهو المستوى نفسه في العام 2017، لافتا إلى أننا نرى حالياً الطلب العالمي على النفط يقترب من كسر حاجز 100 مليون برميل يومياً، وذلك في وقت مبكر مقارنة بالتقديرات والتوقعات السابقة.