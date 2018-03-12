السعودية تبقي إمدادات النفط دون تغيير لمشترين من آسيا

قال مصدران مطلعان اليوم الاثنين إن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم ستورد كميات الخام التعاقدية بالكامل لاثنين من المشترين في آسيا خلال أبريل دون تغيير عن الشهر السابق.



ويأتي استقرار الإمدادات بعدما خفضت شركة النفط الحكومية أرامكو أسعار جميع أنواع الخامات التي تبيعها لآسيا في أبريل.

