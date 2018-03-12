أدنوك تمنح "إيني" حصصاً في امتيازات نفطية لـ40 عاماً

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية للطاقة #أدنوك إنها وقعت اتفاقات مدتها 40 عاماً مع #إيني، تعطي الشركة الإيطالية بموجبها حصة نسبتها 10% في امتياز أم الشيف ونصر البحري وأخرى نسبتها 5% في امتياز زاكوم السفلي.

وقالت "أدنوك" في بيان إن "إيني" قدمت رسم مشاركة قيمته 2.1 مليار درهم (575 مليون دولار) في امتياز أم الشيف ونصر، ورسماً قيمته 1.1 مليار درهم في امتياز زاكوم السفلي.

وحضر مراسم التوقيع في أبوظبي ولي عهد الإمارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني.

وذكرت "أدنوك" في البيان أن هذه هي "أول مرة تشارك فيها شركة إيطالية في امتيازات النفط والغاز في أبوظبي".

تسريع النمو

وأضافت أن الاتفاقات المبرمة مع "إيني" مدتها 40 عاماً، ويرجع تاريخها إلى التاسع من مارس 2018.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"أدنوك" سلطان الجابر في البيان: "يسهم التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، بمن فيهم إيني، في تسريع وتيرة النمو والتطور وزيادة العائد الاقتصادي لدولة #الإمارات من خلال الاستفادة من مجالات التكامل بين مختلف جوانب أعمالنا في الاستكشاف والتطوير والإنتاج".

وفي الشهر الماضي فاز كل من كونسورتيوم بقيادة شركة النفط والغاز الطبيعي الهندية (أو.إن.جي.سي)، وكذلك "إنبكس" اليابانية و"ثيبسا" الإسبانية بحصة في امتياز بحري.

وقال توم كوين المحلل المعني بأنشطة المنبع في الشرق الأوسط لدى وود ماكنزي: "هذا هو أول عقد تمنحه أدنوك إلى شركة كبرى (في التجديد البحري) ويظهر أنها تسعى للموازنة في شركائها الاستراتيجيين بين شركات كبار المشترين مثل اليابان والهند وشركات النفط الدولية التي تتمتع بالتكنولوجيا والخبرة في تسليم المشروعات".

مخاطر أقل

وأشار كوين أيضاً إلى أن اتفاق "أدنوك" يوفر لـ"إيني" إمدادات طويلة الأجل ومنخفضة المخاطر، ويرسي الأساس لمحفظة الشركة الإيطالية في الشرق الأوسط.

وقالت "أدنوك" أمس الأحد إنها ما زالت تعمل "على تحديد الفرص مع الشركاء المحتملين" فيما يخص النسبة المتبقية البالغة 15% من حصة 40% في امتياز زاكوم السفلي، والحصة المتبقية البالغة 30% في امتياز أم الشيف ونصر. وستحتفظ "أدنوك" بحصة نسبتها 60% في الامتيازين.

وكانت أدنوك قد قالت في أغسطس إنها ستقسم امتياز أدما العاملة البحري إلى ثلاث مناطق هي زاكوم السفلي وأم الشيف ونصر، إلى جانب سطح الرزبوط وأم اللولو، بشروط جديدة بهدف تحقيق قيمة إضافية وزيادة فرص الشراكة.

وينتج امتياز أدما العاملة، الذي تنتهي فترته في الثامن من مارس، نحو 700 ألف برميل يومياً من النفط، ومن المتوقع أن تصل طاقته الإنتاجية إلى حوالي مليون برميل يومياً بحلول 2021.

ومن بين المساهمين الأصليين في أدما العاملة شركتا "بي.بي" و"توتال".