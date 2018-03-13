إنتاج النفط الصخري الأميركي يقترب من عتبة 7 ملايين ب/ي

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الاثنين، إن إنتاج #النفط_الصخري في الولايات المتحدة من المتوقع أن يرتفع بمقدار 131 ألف برميل يومياً في إبريل عن الشهر السابق، ليسجل مستوى قياسياً مرتفعا عند 6.95 مليون برميل يومياً.

وسيتجاوز هذا الزيادة المتوقعة في مارس والبالغة 105 آلاف برميل يومياً.

وينظر إلى إنتاج # النفط الصخري الأميركي على أنه عامل محتمل يعرقل موازنة المعروض العالمي لأن الزيادات تغطي على تخفيضات من الدول الأعضاء في منظمة #أوبك ومنتجين خارج المنظمة في مقدمتهم روسيا.

من ناحية أخرى، توقعت إدارة معلومات الطاقة أن يرتفع إنتاج #الغاز_الطبيعي في #الولايات_المتحدة إلى مستوى قياسي عند 66.1 مليار قدم مكعبة يوميا في أبريل. وسيكون ذلك أعلى بحوالي مليار قدم مكعبة يومياً عن التوقعات لشهر مارس والزيادة الشهرية الخامسة عشر على التوالي.

وفي أبريل من العام الماضي، بلغ إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة 55.2 مليار قدم مكعبة يومياً.