أوبك تتوقع زيادة معروض النفط من خارجها بـ1.66 مليون ب/ي

رفعت #أوبك توقعها لـ #المعروض_النفطي من الدول غير الأعضاء في 2018، مع تشجيع ارتفاع الأسعار منتجي#النفط_الصخري الأميركيين على ضخ المزيد مما يضعف أثر اتفاق تقوده المنظمة لتصريف تخمة المعروض وانهيار في الإنتاج الفنزويلي.

وأشارت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري اليوم الأربعاء، إلى أن المنتجين غير الأعضاء فيها سيزيدون المعروض بـ 1.66 مليون برميل يومياً هذا العام. وتلك هي الزيادة الرابعة على التوالي من توقع كان يبلغ 870 ألف برميل يومياً في نوفمبر.

وقالت "أوبك" عن توقعها للمعروض من خارجها: "بالنسبة للعام 2018 فإن نموا أعلى متوقع في ضوء الزيادة المنتظرة في الإنتاج الصخري الأميركي إثر تحسن بيئة الأسعار ليس لمنتجي النفط الصخري فحسب بل لدول أخرى أيضاً مثل كندا والمملكة المتحدة والبرازيل والصين".