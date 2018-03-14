الطاقة النووية.. لما كل هذا الاهتمام؟

تتمتع #الطاقة_النووية بمزايا متعددة مقارنة مع مصادر الطاقة الأخرى، أبرزها انخفاض تكلفة إنتاجها التي تعد الأقل في عدد كبير من الدول.

وتتميز الطاقة النووية بتكلفة تنافسية بالمقارنة مع أنواع الطاقة المختلفة لتوليد الكهرباء إلا إذا كان هناك إمكانية للوصول المباشر إلى #الوقود_الأحفوري منخفض التكلفة بحسب الاتحاد النووي العالمي.

لذلك، قد يظل الفحم جاذباً اقتصادياً في دول مثل الصين والولايات المتحدة وأستراليا طالما أن #الانبعاثات_الكربونيةخالية من التكلفة، لكن إذا تم أخذ التكاليف الاجتماعية والصحية والبيئية للوقود الأحفوري بعين الاعتبار، فإن القدرة التنافسية للطاقة النووية تتحسن.

ومن المهم تسليط الضوء على إيجابيات الطاقة النووية التي تعد مصدراً اقتصادياً لتوليد الكهرباء، وتجمع بين مزايا متعددة مثل أمن تشغيلها مع التغيرات الحديثة التي طرأت على تقنيات بنائها، ونسبة الموثوقية العالية في العمل ومحدودية الانبعاثات الضارة للبيئة.

كما يمكن إعادة تدوير 95% من #النفايات_النووية في وحدات إعادة المعالجة، وبالتالي إعادة استخدامها في توليد الطاقة مجدداً.

إضافة إلى ذلك، هي لا تحمل مخاطر ارتفاع تكاليف التشغيل مستقبلا.. ولكن لماذا؟

عند النظر إلى تكلفة #إنتاج_الكهرباء عبر محطات الطاقة النووية فإن 60% منها، وعلى مدار العمر التشغيلي للمحطة، يأتي من تكلفة إنشاء المحطة، ما يعني محدودية تأثر سعر الكهرباء بعوامل مستقبلية والقدرة على التنبؤ بـأسعارها، علما أن المنشآت النووية قادرة على العمل لمدة 60 عاماً أو أكثر.

وعلى الرغم من أن التكاليف الرأسمالية لبناء محطات توليد الطاقة النووية أكبر من تكاليف محطات الطاقة التي تعمل بالفحم أو الغاز، إلا أن تشغيلها غير مكلف، ولا تحتاج إلى مساحات واسعة لبنائها.